El Mundo

Estados Unidos revela su plan para convertir a ‘la nueva Gaza’ en un complejo de rascacielos

Según el enviado de Trump para el alto el fuego en Gaza, Jared Kushner, deberán invertirse al menos $25.000 millones, pero en 10 años el PIB de Gaza sería de $10.000 millones con ingresos promedio de $13.000 al año por hogar

EscucharEscuchar
Por AFP
A Palestinian flag flutters amid the ruins of buildings in Beit Lahia in the northern Gaza Strip on March 4, 2025, amid the ongoing truce between Israel and Hamas. UN chief Antonio Guterres said he strongly endorsed an Egyptian plan put to Arab leaders at a summit in Cairo on March 4 for Gaza's reconstruction without displacement of its Palestinian inhabitants. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
Una bandera palestina ondea entre las ruinas de edificios en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 4 de marzo de 2025, durante la tregua vigente entre Israel y Hamás. (BASHAR TALEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosGazaTrump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.