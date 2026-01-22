Estados Unidos revela su plan para convertir a ‘la nueva Gaza’ en un complejo de rascacielos

Una bandera palestina ondea entre las ruinas de edificios en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 4 de marzo de 2025, durante la tregua vigente entre Israel y Hamás.

Davos, Suiza. Estados Unidos presentó este jueves su visión de una “nueva Gaza” que en tres años convertiría el devastado territorio palestino en un lujoso complejo de rascacielos junto al mar.

“Vamos a tener mucho éxito en Gaza. Va a ser algo grandioso”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump al presentar su polémico “Consejo de Paz” durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Esta junta fue inicialmente concebida para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero en realidad aspira a resolver los conflictos en el mundo, en competencia con la ONU.

“Dije, mira esta ubicación junto al mar. Mira esta hermosa propiedad. Lo que podría significar para tanta gente”, afirmó Trump en la estación alpina suiza, dejando muy claro a los presentes que él era experto en bienes inmobiliarios.

Su yerno Jared Kushner, que no tiene un cargo oficial en el gobierno pero es uno de los enviados de Trump para el alto el fuego en Gaza, vaticinó un “éxito descomunal” para su “plan maestro”. Kushner mostró diapositivas en las que se veían decenas de torres de apartamentos con terrazas y vistas a un paseo arbolado.

“En Oriente Medio construyen ciudades como esta, para dos o tres millones de personas, lo construyen en tres años”, dijo. “Y así, cosas como esta son muy factibles si las hacemos realidad”, añadió.

El yerno de Trump barajó inversiones de al menos $25.000 millones para reconstruir la infraestructura y los servicios públicos destruidos desde la guerra desencadenada por un ataque masivo de combatientes del grupo islamista palestino Hamás en Israel en octubre de 2023.

Dentro de diez años, el PIB del territorio sería de $10.000 millones, hogares disfrutarían de un ingreso promedio de $13.000 al año gracias a “un empleo pleno al 100% y oportunidades para todos allí”, afirmó.

“Podría ser una esperanza. Podría ser un destino, tener mucha industria y realmente ser un lugar donde la gente pueda prosperar”, comentó Kushner.

El empresario estadounidense Jared Kushner habla en la reunión de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Oportunidades “increíbles”

Según Jared Kushner, el llamado Comité Nacional para la Administración de Gaza ha solicitado ayuda a la compañía inmobiliaria israelí Yakir Gabay.

“Se ha ofrecido a hacer esto no por lucro, realmente porque de corazón quiere hacerlo”, dijo Kushner, y prometió que en “los próximos cien días” van a centrarse en que “esto se implemente”.

Un alto cargo de la ONU advirtió este mes que los gazatíes viven en condiciones “inhumanas” pese a que la tregua respaldada por Estados Unidos entra en su segunda fase. Barrios enteros, hospitales y colegios han sufrido daños cuantiosos que obligan a cientos de miles de personas a vivir en refugios improvisados.

Según Kushner, durante mucho tiempo el 85% del PIB de Gaza procedió de ayuda. “Eso no es sostenible. No les da dignidad a estas personas. No les da esperanza”.

Insistió en que el desarme total de Hamás, previsto en el alto el fuego de octubre, convencería a las empresas y donantes a comprometerse con el territorio.

“Anunciaremos muchas de las contribuciones que se harán en un par de semanas en Washington”, adelantó. “Habrá oportunidades de inversión increíbles”.

Edificios destruidos por ataques israelíes rodean refugios improvisados ​​para palestinos desplazados en la ciudad de Gaza el 8 de agosto de 2025. (BASHAR TALEB/AFP)

Consejo de Paz

Por de pronto los expertos de la ONU que investigan las violaciones de derechos humanos en Israel y los territorios palestinos esperan que el Consejo de Paz creado por Trump les abra las puertas para acceder al lugar.

Las autoridades israelíes han bloqueado la labor de la Comisión internacional independiente de Investigación de la ONU en la Franja de Gaza, donde el organismo estima que Israel ha cometido genocidio.

La comisión fue establecida en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero Israel se ha negado a cooperar.

“Con este plan de paz en marcha, se espera que eso pueda cambiar. Podría haber algo de cooperación por parte de aquellos que controlarán los asuntos de esa zona de conflicto”, declaró el presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar, en rueda de prensa en Ginebra.

“Esperemos que confíen en nosotros para llevar a cabo nuestra investigación de la manera más profesional”, añadió.