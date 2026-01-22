El Mundo

Trump crea en Davos su Consejo de Paz y cobra $1.000 millones por un puesto permanente

Presidente de Estados Unidos firmó carta fundadora del organismo junto a 19 países y aseguró que trabajará “en colaboración” con Naciones Unidas

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras habla en la reunión de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos este 22 de enero. Fotografía:
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras habla en la reunión de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos este 22 de enero. Fotografía: (FABRICE COFFRINI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Trump DavosConsejo de Paz TrumpForo Económico Mundial 2026Marco RubioConsejo de Paz ONU
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.