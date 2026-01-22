Trump crea en Davos su Consejo de Paz y cobra $1.000 millones por un puesto permanente

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras habla en la reunión de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos este 22 de enero. Fotografía:

Davos, Suiza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos la carta fundadora de su "Consejo de Paz", un controvertido organismo internacional suyo que, según dijo, trabajará “en colaboración” con Naciones Unidas.

Trump suscribió el documento tras pronunciar un discurso en el que repasó crisis como Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, y lo hizo acompañado por líderes o cancilleres de 19 países, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y el mandatario paraguayo Santiago Peña.

En el acto también participaron y firmaron la carta fundacional los presidentes de Indonesia y Kazajistán, así como ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Catar, Turquía y Jordania, además del primer ministro de Hungría.

Durante la ceremonia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que los firmantes son “líderes que están en favor de la acción”, porque Trump es “un presidente de acción”.

El mandatario explicó que, para acceder a un puesto permanente en el Consejo de Paz, se deberá pagar en efectivo $1.000 millones.

Además, dijo haber invitado a más líderes como el ruso Vladimir Putin, el ucraniano Volodímir Zelenski, el israelí Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

El anuncio se dio un día después de que Trump retirara sus amenazas sobre Groenlandia, territorio autónomo adscrito a Dinamarca que considera clave para la seguridad estadounidense.

En Davos, el republicano también tiene previsto reunirse con Zelenski, a quien instó a alcanzar un acuerdo de paz con Rusia.

Según el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, las negociaciones para poner fin a la guerra han registrado “muchos avances” y solo queda “un punto” por resolver, aunque no brindó detalles.

Witkoff viajará este mismo jueves a Rusia junto al yerno de Trump, Jared Kushner, para reunirse con Putin.

De acuerdo con la información divulgada, el Consejo fue concebido inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Hamás e Israel, aunque sus estatutos no limitan su función a ese territorio, lo que ha generado preocupación sobre una posible intención de Trump de convertirlo en un organismo que rivalice con la ONU.

En su primera jornada en Davos, el miércoles, Trump anunció que ya no impondrá aranceles a Europa y descartó una acción militar para arrebatar Groenlandia a Dinamarca, tras alcanzar un “marco para un futuro acuerdo” luego de reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.