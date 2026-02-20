Estados Unidos retira visa a funcionarios chilenos por ‘socavar la seguridad regional’ y Boric fustiga decisión

Al frente, el vicepresidente JD Vance, y al fondo, el secretario de Estado, Marco Rubio.

Washington, Estados Unidos. El gobierno estadounidense anunció este viernes la revocación de los visados de tres funcionarios chilenos que no identifica por actividades que “socavaron la seguridad regional”, una acusación que Chile niega.

El Departamento de Estado no da más detalles sobre esas tres personas, pero el comunicado critica al gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric.

“El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno”, advierte el texto firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El comunicado añade que Estados Unidos espera avanzar en las prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con el próximo gobierno de Kast", añade el comunicado.

La victoria electoral del ultraconservador José Antonio Kast fue recibida con satisfacción con Washington, que teje alianzas con gobiernos afines en la región para afianzar su agenda diplomática y económica.

The Trump Administration continues to protect America’s economic prosperity by ensuring peace and security in our hemisphere. Today @StateDept is taking steps to impose U.S. visa restrictions on Chilean government officials who are working against our interests and harming… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 20, 2026

“Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que deliberadamente trabajan para desestabilizar nuestro hemisferio” advierte el texto. Kast asume su mandato el 11 de marzo.

La AFP solicitó al Departamento de Estado la identidad de esos sancionados, pero no obtuvo respuesta.

“Ninguna justificación”

El gobierno chileno negó las acusaciones contra sus funcionarios y condenó la sanción estadounidense.

“Nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país”, dijo Boric a la prensa durante su gira en la Isla de Pascua, un territorio insular chileno ubicado en medio del Pacífico.

El mandatario chileno acusó que “esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación”.

El canciller chileno Alberto van Klaveren citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para conocer detalles de la acusación y los nombres de los afectados.

El gobierno chileno criticó no haber sido notificado oficialmente de la sanción.

“Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley”, agregó Boric en su cuenta en X.

Boric ha sido un crítico de la gestión del presidente Donald Trump. En una visita a la India, el chileno acusó al estadounidense de “pretender ser un nuevo emperador” con sus políticas arancelarias.

Recientemente, Chile envió un millón de dólares a través de la ONU a Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por las presiones de Estados Unidos.