Cierran las mesas de votación de la segunda vuelta presidencial en Chile

Chile cerró este domingo la jornada electoral que definirá al próximo presidente entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Por AFP
Jeannette Jara, candidata de la coalición Unidad por Chile, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, durante los cierres de sus campañas antes de la segunda vuelta presidencial, marcada por propuestas opuestas en seguridad e inmigración.
Jeannette Jara, candidata de la coalición Unidad por Chile, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, durante los cierres de sus campañas antes de la segunda vuelta presidencial, marcada por propuestas opuestas en seguridad e inmigración. (EITAN ABRAMOVICH RODRIGO ARANGUA/AFP)







