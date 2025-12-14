Cierran las mesas de votación de la segunda vuelta presidencial en Chile

Jeannette Jara, candidata de la coalición Unidad por Chile, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, durante los cierres de sus campañas antes de la segunda vuelta presidencial, marcada por propuestas opuestas en seguridad e inmigración.

Santiago, Chile. Las mesas de votación para el balotaje presidencial en Chile comenzaron a cerrar este domingo a las 6 p.m. hora local constataron periodistas de la AFP.

Los chilenos eligieron al sucesor de Gabriel Boric entre la comunista Jeannette Jara, que representa a una coalición de izquierda, y el exdiputado de extrema derecha José Antonio Kast, amplio favorito en los sondeos.

El Servicio Electoral (Servel) espera un rápido conteo de los sufragios. Más de 15,6 millones de electores estaban llamados a votar de manera obligatoria.