Marco Rubio negocia en secreto con nieto de Raúl Castro, afirma medio estadounidense

El jefe de la diplomacia Marco Rubio mantiene conversaciones secretas con el nieto de Raúl Castro, en plena presión de Estados Unidos sobre Cuba, dice Axios.

Por AFP
Marco Rubio intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde aseguró que Washington quiere fortalecer la alianza con Europa y pidió una relación “revitalizada” entre ambos lados del Atlántico.
Marco Rubio estaría negociando con Cuba, informa sitio de noticias Axios. (ALEX BRANDON/AFP)







