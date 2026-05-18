El Mundo

Estados Unidos realizará controles de detección de ébola en aeropuertos

91 muertes se han relacionado con este brote, de acuerdo a las cifras publicadas por el Ministerio de Salud congolés.

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Por AFP
Un funcionario de sanidad fronteriza de Busunga toma la temperatura de un viajero con un termómetro infrarrojo sin contacto
Un funcionario de sanidad fronteriza de Busunga toma la temperatura de un viajero con un termómetro infrarrojo sin contacto (BADRU KATUMBA/AFP)







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