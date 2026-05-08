Estados Unidos publica archivos de fenómenos aéreos no identificados en acto tildado de ‘distracción’ por críticos de Trump

Imagen contenida en los archivos desclasificados por el Departamento de Guerra de una fotografía real a la cual se le adjuntó una superposición gráfica del FBI que representa informes de testigos presenciales quienes, en setiembre de 2023 y en un sitio no identificado, vieron un objeto metálico de bronce de entre 39 a 60 metros presuntamente aparecer a partir de una luz brillante en el cielo y que luego desapareció instantáneamente.

El gobierno de Donald Trump divulgó este viernes 8 de mayo un primer catálogo de archivos federales sobre los denominados Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI, o UAP por sus siglas en inglés), en lo que la administración describe como “el mayor esfuerzo de transparencia gubernamental” en esta materia en la historia del país.

El Departamento de Guerra publicó los archivos, que incluyen videos y fotografías de pilotos que documentaron encuentros con objetos no identificados, como parte de un esfuerzo que la administración calificó de histórico.

La Casa Blanca encargó a ese departamento la dirección de un operativo interagencial para localizar, revisar, identificar, desclasificar y divulgar públicamente registros históricos relacionados con FANI en poder del gobierno federal, según un comunicado del Departamento de Guerra.

El conjunto de documentos quedó disponible en el sitio war.gov/UFO y se publicará en entregas sucesivas.

En el sitio donde están los videos e imágenes, el gobierno admite que los materiales publicados corresponden a casos sin resolución definitiva, es decir, situaciones en las que las autoridades no pudieron determinar con certeza la naturaleza del fenómeno observado, en muchos casos por falta de datos suficientes.

Orden de Trump y su contexto político

La decisión de Trump de desclasificar los archivos se produjo días después de que el expresidente Barack Obama afirmara en un pódcast en febrero que los extraterrestres existen, comentario que irritó al mandatario.

Trump acusó a Obama de divulgar información clasificada y anunció que él mismo emprendería la desclasificación.

Trump escribió en la red Truth Social que ordenaba al Departamento de Guerra y a otras agencias comenzar el proceso de identificar y publicar los registros gubernamentales sobre vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y ovnis.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó la medida en el comunicado de este viernes y sostuvo que los archivos “han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas” y que es hora de que los ciudadanos los vean por sí mismos.

En febrero, el representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, uno de los legisladores más críticos de la gestión del caso Epstein, acusó a Trump de usar el tema OVNI para desviar la atención del expediente sobre el financiero y pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

“Han desplegado el arma definitiva de distracción masiva, pero los archivos de Epstein no van a desaparecer… ni siquiera por los alienígenas”, escribió Massie en la plataforma X.

La excongresista republicana Marjorie Taylor Greene, antigua aliada de Trump, también había publicado en X que los archivos OVNI le importan poco: “Estoy harta de la propaganda del ‘miren el objeto brillante’ mientras libran guerras, dejan correr a violadores y pedófilos y arruinan el valor del dólar. A menos que saquen alienígenas vivos, tengo cosas más importantes que hacer este viernes”.

La decisión de Trump de anunciar la desclasificación masiva de archivos FANI se dio inicialmente en febrero de 2026, justo cuando la presión por los archivos Epstein alcanzaba su punto más alto, en medio de señalamientos de que el Departamento de Justicia no cumplía la ley.