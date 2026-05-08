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Estados Unidos publica archivos de fenómenos aéreos no identificados en acto tildado de ‘distracción’ por críticos de Trump

Gobierno divulgó documentos y videos inéditos de Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI, o UAP por sus siglas en inglés). Conozca lo que se publicó.

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Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen contenida en los archivos desclasificados por el Departamento de Guerra de una fotografía real a la cual se le adjuntó una superposición gráfica del FBI que representa informes de testigos presenciales quienes, en setiembre de 2023 y en un sitio no identificado, vieron un objeto metálico de bronce de entre 39 a 60 metros presuntamente aparecer a partir de una luz brillante en el cielo y que luego desapareció instantáneamente.
Imagen contenida en los archivos desclasificados por el Departamento de Guerra de una fotografía real a la cual se le adjuntó una superposición gráfica del FBI que representa informes de testigos presenciales quienes, en setiembre de 2023 y en un sitio no identificado, vieron un objeto metálico de bronce de entre 39 a 60 metros presuntamente aparecer a partir de una luz brillante en el cielo y que luego desapareció instantáneamente. (Departamento de Guerra de /Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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