El Mundo

Demócratas acusan al jefe de Comercio de Trump de encubrir el caso Epstein

Otra figura del gobierno de Estados Unidos tuvo que declarar sobre sus relaciones con el financista Jeffrey Epstein.

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Por AFP
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, declaró ante el Congreso sobre el caso Epstein.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, declaró ante el Congreso sobre el caso Epstein. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







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