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EE.UU. lanzaría ofensiva terrestre contra narcotraficantes en América Latina

‘No vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados’, dice jefe del Pentángono en referencia a narcotraficantes

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Por AFP
Soldados de varios países participan en el ejercicio multinacional Panamax 2026, en la entrada del océano Pacífico al Canal de Panamá, el 13 de agosto de 2026.
Soldados de varios países participan en el ejercicio multinacional Panamax 2026, en la entrada del océano Pacífico al Canal de Panamá, el 13 de agosto de 2026. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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