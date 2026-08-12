El Mundo

Estados Unidos anuncia que Colombia autorizó acciones militares conjuntas contra el narcotráfico

Cooperación se anuncia tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a coalición antidrogas

EscucharEscuchar
Por AFP
Abelardo de la Espriella coordina con los cuerpos de emergencia la atención al terremoto en Colombia.
Abelardo de la Espriella coordina con los cuerpos de emergencia la atención al terremoto en Colombia. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaPanamáPete HegsethnarcotráficoAbelardo de la EspriellaDonald Trumpseguridad
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.