Estados Unidos anuncia que Colombia autorizó acciones militares conjuntas contra el narcotráfico

Abelardo de la Espriella coordina con los cuerpos de emergencia la atención al terremoto en Colombia.

Ciudad de Panamá, Panamá. Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en “su lucha” contra el narcotráfico, anunció este miércoles en Panamá el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Esta cooperación se anuncia tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a una coalición antidrogas liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Hegseth durante una reunión de la alianza que agrupa a una veintena de países.

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