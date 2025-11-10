El Mundo

Estados Unidos ofrece ayuda económica al nuevo gobierno de Bolivia tras restablecer relaciones diplomáticas

Estados Unidos anuncia apoyo financiero y sanitario al gobierno de Rodrigo Paz, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas suspendidas desde 2008.

EscucharEscuchar
Por AFP
El candidato presidencial de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, pronuncia un discurso durante su mitin de cierre de campaña en Tarija, Bolivia, el 15 de octubre de 2025. Un expresidente y un senador se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial de Bolivia el 19 de octubre de 2025, ambos con promesas de arreglar la economía rota del país sudamericano.
La victoria de Paz supone un giro drástico en la política exterior boliviana. (MARCELO GOMEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosRodrigo PazBolivia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.