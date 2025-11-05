Justicia de Bolivia anula sentencia de 10 años de prisión de expresidenta Jeanine Añez

La expresidenta boliviana Jeanine Áñez fue condenada a 10 años de prisión el 10 de junio de 2022 por una supuesta conspiración contra su rival y predecesor, Evo Morales.

La Paz, Bolivia. El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta, Jeanine Áñez, acusada de dar un “golpe de Estado” en 2019, informó este miércoles el presidente de la corte, que dispuso su liberación.

Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019, cuando gobernaba Evo Morales. Aún se mantiene recluida en un penal de La Paz.

“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (...) de 10 años”, reveló a la prensa local el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y agregó que se dispuso su libertad “en el día”.

Añez debe ser sometida a un “juicio de responsabilidades” de privilegio, previa autorización del Congreso y no por la vía penal común, explicó.

“Se ha visto que hubieron vulneraciones al ordenamiento legal vigente, como así también a los derechos de los cuales ella goza”, puntualizó.

Áñez, de 58 años, no se pronunció desde sus redes sociales, aunque el martes desde la red X señaló: “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó”.

Dijo que sus actos en 2019 los hizo con “la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.

La decisión del Tribunal de Justicia aún debe ser comunicada a un juez de La Paz, donde la ex jefa de Estado guarda detención.

La política de derecha asumió la presidencia ese año, en medio de una fuerte convulsión social, impulsada por la oposición que acusó a Morales de haber hecho fraude para continuar en el poder hasta 2025.