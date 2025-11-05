El Mundo

Justicia de Bolivia anula sentencia de 10 años de prisión de expresidenta Jeanine Añez

La expresidenta boliviana Jeanine Añez fue acusada de dar un “golpe de Estado” en 2019 durante el gobierno de Evo Morales. Conozca los detalles.

Por AFP
La expresidenta boliviana Jeanine Áñez fue condenada a 10 años de prisión el 10 de junio de 2022 por una supuesta conspiración contra su rival y predecesor, Evo Morales. (JORGE BERNAL/AFP)







