Estados Unidos escoltará petroleros en el estrecho de Ormuz si hace falta, dice Trump

Donald Trump dijo el martes que, de ser necesario, la Marina de Estados Unidos escoltará a los petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Por AFP
Buques de carga y petroleros navegan frente a la ciudad costera de Fujairah, en el Estrecho de Ormuz, en el emirato norteño, el 25 de febrero de 2026.
Buques de carga y petroleros navegan frente a la ciudad costera de Fujairah, en el Estrecho de Ormuz, en el emirato norteño, el 25 de febrero de 2026. (GIUSEPPE CACACE/AFP)







