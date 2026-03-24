El Mundo

Estados Unidos envió propuesta de paz a Irán, según medios

El martes más temprano, Trump dijo que era optimista sobre la vía diplomática con Irán, país al que atacó en conjunto con Israel el 28 de febrero.

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Por AFP
Trump señaló que las conversaciones —cuya existencia Irán niega— se están llevando a cabo con una «persona de alto nivel», pero no con el líder supremo del país.
Trump señaló que las conversaciones —cuya existencia Irán niega— se están llevando a cabo con una «persona de alto nivel», pero no con el líder supremo del país. (SAUL LOEB/AFP)







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