El Mundo

Estados Unidos emitió un 20% menos de visas estudiantiles respecto al año pasado: Tres países de América Latina ven fuerte baja

Al menos cuatro países de América Latina sufrieron fuertes bajas por las políticas de Donald Trump: vea los datos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Parte del Harvard Yard de la Universidad de Harvard el pasado mes de abril en Cambridge, Massachusetts. Fotografía:
Parte del Harvard Yard de la Universidad de Harvard el pasado mes de abril en Cambridge, Massachusetts. Fotografía: (SOPHIE PARK/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados Unidoseducaciónvisas estudiantilesuniversidades
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.