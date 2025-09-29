Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anuncia cambios en solicitudes de visa: detalla quiénes necesitan entrevista y quiénes se eximen

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció que, a partir de este miércoles 1.° de octubre del 2025, todas las personas que solicitan una visa de no inmigrante, incluso los menores de 14 años y los mayores de 79 años, requerirán una entrevista en persona con un oficial consular, aunque existen determinadas excepciones.

La modificación responde a una actualización que hizo el Departamento de Estado de EE. UU. sobre las categorías de solicitantes que pueden ser elegibles para una exención de la entrevista de visa de no inmigrante.

Se eximen las siguientes personas:

Solicitantes clasificados de las visas A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.

A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1. Solicitantes de visas oficiales o diplomáticas.

Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 o una tarjeta de Cruce Fronterizo (BBBCC/BBBCV para solicitantes mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, siempre que esta haya sido emitida con validez completa al momento de su emisión y el solicitante tenga al menos 18 años.

(BBBCC/BBBCV para solicitantes mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, siempre que esta haya sido emitida con validez completa al momento de su emisión y el solicitante tenga al menos 18 años. Solicitantes que renueven una visa H-2A dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, siempre y cuando esta haya sido emitida con validez completa al momento de su emisión y el solicitante tenga al menos 18 años.

Sin embargo, según detallaron, para poder optar por la exención de entrevista, los solicitantes deben cumplir con requisitos específicos:

Presentar la solicitud en el país donde tienen su nacionalidad o residencia habitual, salvo en el caso de visas diplomáticas u otros visados oficiales autorizados.

en el país donde tienen su nacionalidad o residencia habitual, salvo en el caso de visas diplomáticas u otros visados oficiales autorizados. No haber recibido una denegación previa de visa, a menos que esa negativa haya sido posteriormente levantada o perdonada.

de visa, a menos que esa negativa haya sido posteriormente levantada o perdonada. No presentar indicios de inelegibilidad, ni actual ni potencial.

Esta disposición deja sin efecto la actualización emitida el 25 de julio de 2025 sobre exenciones de entrevista, según las autoridades diplomáticas de Estados Unidos. (La Nación/Fotocomposición en Canva)

Las autoridades estadounidenses detallaron que, aun cumpliendo estos requisitos, “los oficiales consulares podrían requerir entrevistas en persona, según el caso y por cualquier motivo".

La Embajada instó a los solicitantes a consultar los sitios web oficiales de las embajadas y consulados para conocer en detalle los requisitos, el procedimiento de solicitud de visa y el estado de los servicios consulares.

