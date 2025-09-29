El País

Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anuncia cambios en solicitudes de visa: detalla quiénes necesitan entrevista y quiénes se eximen

Las nuevas reglas entrarán en vigor este miércoles 1.° de octubre de 2025

Por Sebastián Sánchez
La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció que, a partir de este miércoles 1.° de octubre del 2025, todas las personas que solicitan una visa de no inmigrante, incluso los menores de 14 años y los mayores de 79 años, requerirán una entrevista en persona con un oficial consular.
