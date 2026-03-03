El Mundo

Estados Unidos e Israel atacan Teherán e Irán intensifica su ofensiva en Oriente Medio

Guerra se extiende por la región, mientras cazas bombardean Teherán e Irán ataca bases estadounidenses y plantas petroleras en la región. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas?

Por AFP
Trabajadores extranjeros observan una densa columna de humo negro que se eleva tras una explosión en la zona industrial de Fujairah, el 3 de marzo de 2026.
Trabajadores extranjeros observan una densa columna de humo negro que se eleva tras una explosión en la zona industrial de Fujairah, el 3 de marzo de 2026.







