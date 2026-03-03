El Mundo

Incendio en la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó que dos drones provocaron un incendio limitado y daños menores en la Embajada de Estados Unidos

Por AFP
Fuego en la embajada de EE.UU. en Arabia Saudita. (Imagen con fines ilustrativos).







