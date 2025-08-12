El Mundo

Estados Unidos dice que no hay ‘abusos significativos de derechos humanos’ en El Salvador

En un informe anual sobre los derechos humanos adaptado por el gobierno para ajustarlo a las prioridades en política exterior de Trump, Washington se muestra muy indulgente con El Salvador

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 14 de abril de 2025. Fotografía:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 14 de abril de 2025. Fotografía: (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El SalvadorNayib BukeleEstados UnidosDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.