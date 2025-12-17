El Mundo

Estados Unidos despliega tropas en Ecuador para ‘operación temporal’

Estados Unidos envió militares a Ecuador para una operación temporal antidrogas.

Por AFP
US President Donald Trump addresses a press conference during a North Atlantic Treaty Organization (NATO) Heads of State and Government summit in The Hague on June 25, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Washington y Quito mantienen desde 2023 un acuerdo de cooperación militar. (NICOLAS TUCAT/AFP)







