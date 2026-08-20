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Estados Unidos despliega barcos de guerra y tropas en Ecuador para operaciones militares contra el narco

Ecuador refuerza la lucha antidrogas junto a EE. UU. con barcos de guerra y tropas sin requerimiento de visa. Vea el alcance de estos operativos militares

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Por AFP
La mayor parte de Ecuador se encuentra bajo un estado de emergencia por la violencia del crimen organizado y el narcotráfico.
La mayor parte de Ecuador se encuentra bajo un estado de emergencia por la violencia del crimen organizado y el narcotráfico. (RODRIGO BUENDIA/AFP)







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