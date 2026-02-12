El Mundo

Estados Unidos comenzará ‘en unas semanas’ a pagar los miles de millones que debe a la ONU

Washington comenzará “en unas semanas” a desembolsar los miles de millones de dólares que debe a las Naciones Unidas.

Por AFP
AFP

AFP

