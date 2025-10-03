El Mundo

Estados Unidos anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra presunta lancha narco en el Caribe

El Jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció el ataque en su cuenta de X.

EscucharEscuchar
Por AFP y Redacción de La Nación
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, se dirige a altos oficiales militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2025.
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, se dirige a altos oficiales militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2025. (ANDREW HARNIK/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosCaribeVenezuelanarcotráfico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.