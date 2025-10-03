Estados Unidos anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra presunta lancha narco en el Caribe

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, se dirige a altos oficiales militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2025.

Washington, Estados Unidos. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que Estados Unidos había atacado a una presunta embarcación narcotraficante "en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela“. El jefe del Ejército dijo que había cuatro muertos.

“Esta mañana, por órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque cinético letal contra un buque narcotraficante afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos”, escribe Hegseth.

Esta sería la cuarta embarcación presuntamente involucrada en el narcotráfico que destruye Estados Unidos en las proximidades de Venezuela.

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque fueron abatidos en el ataque, y ninguna fuerza estadounidense resultó afectada en la operación. El ataque se realizó en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos — con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra población", agrega.

No se detallaron las coordenadas del ataque, ni si Venezuela había sido alertada de la operación. El régimen de Nicolás Maduro ha alertado de estos ataques y “amenazas” de Estados Unidos y ha movilizado a sus milicias por la tensión.

“Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito de narcotráfico conocida. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!“, agregó Hegseth en su tuit.

Noticia en desarrollo...