Trump ‘determinó’ que Estados Unidos está en guerra con carteles criminales

Solo el Congreso puede declarar la guerra; carta del presidente buscaría justificar ataques a barcos venezolanos.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira tras dirigirse a altos oficiales militares reunidos en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira tras dirigirse a altos oficiales militares reunidos en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2025. (JIM WATSON/AFP)







Donald TrumpCongreso estadounidensenarcotráficocrimen organizadoguerra
