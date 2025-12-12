El Mundo

Visas a Estados Unidos: revisión obligatoria de redes sociales se amplía a más categorías a partir del 15 de diciembre

Nueva directriz llega siete meses después de otra según la cual se puede negar visado según cierto tipo de publicaciones en redes sociales

Por Juan Fernando Lara Salas
Una nueva política migratoria de Estados Unidos permite rechazar visas o residencias permanentes a extranjeros por publicaciones en redes sociales que sean consideradas antisemitas o en apoyo a grupos extremistas.
Una nueva política migratoria de Estados Unidos permite rechazar nuevas categorías de solicitud de visas a extranjeros según sus publicaciones en redes sociales. Fotografías: (Canva/Canva)







