Visas a Estados Unidos: revisión obligatoria de redes sociales se amplía a más categorías a partir del 15 de diciembre

Una nueva política migratoria de Estados Unidos permite rechazar nuevas categorías de solicitud de visas a extranjeros según sus publicaciones en redes sociales. Fotografías:

El control migratorio de Estados Unidos dará un nuevo giro a partir del próximo lunes 15 de diciembre, cuando el Departamento de Estado amplíe la revisión obligatoria de redes sociales para incluir a todo solicitante de un grupo específico de visas.

Hasta ahora, este filtro solo se aplicaba a estudiantes y participantes de programas de intercambio, pero la Casa Blanca decidió extenderlo como parte de un refuerzo general de vigilancia digital en procesos migratorios.

La instrucción, publicada el pasado 3 de diciembre, exige que los solicitantes de visas H-1B, H-4, F, M y J configuren sus perfiles de redes sociales en modo público, con el fin de facilitar un análisis de su “presencia en línea” durante el proceso de evaluación.

La revisión incluye publicaciones, interacciones y cualquier contenido accesible.

“El Departamento utiliza toda la información disponible para detectar a solicitantes inadmisibles, incluidos quienes representen una amenaza para la seguridad nacional”, señaló el comunicado.

“Una visa es un privilegio, no un derecho”, agregó, al insistir en que cada aspirante debe demostrar que califica para la categoría solicitada y que sus actividades en EE. UU. serán consistentes con las normas migratorias.

Esta ampliación ocurre en un contexto de mayor endurecimiento en el análisis del historial digital de extranjeros.

En abril, Estados Unidos activó una directriz migratoria que permite negar visas o residencias permanentes debido al contenido publicado en redes sociales.

Bajo esta norma, autoridades migratorias —incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (USCIS)— comenzaron a revisar expresiones públicas que el Gobierno pueda interpretar como antisemitas o favorables a organizaciones extremistas.

Cualquier rastro de este tipo podría convertirse en motivo suficiente para denegar una visa, una residencia permanente (green card) o incluso estancar un trámite ya iniciado.

USCIS confirmó entonces que esa directriz ya estaba vigente y aplicaba tanto para visas de estudiante como para procesos de residencia permanente, sumándose al escrutinio que ahora también se extiende a solicitantes H-1B y H-4.

De esta forma, el comportamiento digital vuelve a convertirse en criterio clave en la admisión de extranjeros solicitantes de visado.

Apenas esta semana, el gobierno de Estados Unidos anunció su intención de introducir un cambio significativo en los requisitos para ingresar al país sin visa.

Según una propuesta publicada en el Registro Federal, se exigiría a los turistas de 42 países exentos de visado que proporcionen información sobre sus redes sociales de los últimos cinco años.

¿Cuáles categorías de visas a Estados Unidos se verán afectadas?

La H-1B es una visa de trabajo temporal especializado para profesionales con formación universitaria o habilidades técnicas avanzadas. Empresas estadounidenses la usan para contratar ingenieros, programadores, científicos, arquitectos, médicos o especialistas en áreas técnicas.

La H-4 se otorga a dependientes (cónyuge e hijos menores de 21 años) de titulares de una visa H-1B. Algunos pueden obtener permiso de trabajo.

La F es para estudiantes académicos que cursan programas universitarios, de secundaria, conservatorios o escuelas de idiomas.

La visa M es para estudiantes vocacionales o técnicos, como institutos de oficios o programas especializados no académicos.

El visado J es para participantes de programas de intercambio, incluidos investigadores, profesores visitantes, médicos residentes y estudiantes en programas culturales o educativos.