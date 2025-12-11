Estados Unidos pedirá historial de redes sociales a estos turistas: conozca quiénes se verán afectados

Turistas sin visa deberán compartir sus redes sociales, teléfonos y correos para entrar a Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos anunció un cambio significativo en los requisitos para ingresar al país sin visa. Según una propuesta publicada en el Registro Federal, se exigirá a los turistas de 42 países exentos de visado que proporcionen información sobre sus redes sociales de los últimos cinco años.

Entre los países incluidos en esta medida se encuentran Reino Unido, Francia, Japón y Chile.

Actualmente, los ciudadanos de esas naciones solo deben completar el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, con la nueva disposición, el proceso se volvería más estricto. La recopilación de datos de redes sociales pasaría a ser obligatoria en el formulario del ESTA.

Además del historial en plataformas digitales, los solicitantes deberán entregar otros datos clasificados como “de alto valor”. Entre estos se incluyen:

Números de teléfono utilizados durante los últimos cinco años

Direcciones de correo electrónico de los últimos diez años

Información personal de familiares

Datos biométricos

Según el aviso oficial, esta norma entraría en vigencia dentro de 60 días, salvo que se presente alguna impugnación legal.

Este anuncio forma parte de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio impulsada por la administración de Donald Trump, la cual ha implementado múltiples restricciones en los últimos años.

Estados Unidos será sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026, junto con México y Canadá. Se prevé que el evento atraiga a miles de turistas de distintas partes del mundo, lo que aumentará la demanda de entradas al país.

