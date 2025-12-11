El Mundo

Estados Unidos pedirá historial de redes sociales a estos turistas: conozca quiénes se verán afectados

Estados Unidos busca imponer un nuevo requisito a los turistas: entregar su historial de redes sociales y otros datos personales

Por AFP
Turistas sin visa deberán compartir sus redes sociales, teléfonos y correos para entrar a Estados Unidos.
Turistas sin visa deberán compartir sus redes sociales, teléfonos y correos para entrar a Estados Unidos. (Canva /Canva)







notas iaSUCEstados UnidosRedes SocialesTurismo
