¿Qué es Global Entry y cómo ayuda a agilizar el ingreso a Estados Unidos?

Con Global Entry, los costarricenses pueden reducir los tiempos de ingreso a Estados Unidos por cinco años.

Global Entry es un programa del Gobierno de Estados Unidos que permite el ingreso ágil de viajeros previamente evaluados mediante estaciones automatizadas y tecnología biométrica en aeropuertos seleccionados.

Costa Rica se convirtió en la nación número 21 cuyos ciudadanos pueden aplicar a este beneficio, gestionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La membresía cuesta $120, tiene una validez de cinco años y ofrece acceso a carriles exclusivos de entrada en 85 aeropuertos de Estados Unidos y en algunas terminales internacionales.

¿Qué es Global Entry?

Es un Programa de Viajeros Confiables que permite un despacho expedito a personas preaprobadas y de bajo riesgo. Al ingresar a Estados Unidos, los miembros usan quioscos automatizados que validan su identidad por medio de cámaras y datos biométricos.

Este sistema permite una conexión más fluida hacia otros vuelos.

Global Entry no exime de los controles de seguridad en aeropuertos, pero agiliza los trámites migratorios en las terminales que forman parte del programa.

Beneficios que ofrece

Ingreso acelerado mediante estaciones electrónicas

mediante estaciones electrónicas Tiempos de espera reducidos en aeropuertos

en aeropuertos Acceso a TSA PreCheck , que permite controles de seguridad más ágiles en vuelos domésticos

, que permite controles de seguridad más ágiles en vuelos domésticos Uso en fronteras terrestres

¿Quién puede solicitar Global Entry?

Puede iniciar el trámite cualquier ciudadano costarricense con pasaporte vigente y visa estadounidense válida. Los menores de edad también pueden registrarse sin costo adicional si lo hacen junto con un adulto solicitante.

Este programa está dirigido principalmente a viajeros frecuentes por negocios o turismo internacional.

¿Cómo funciona el proceso de inscripción?