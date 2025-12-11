El País

Cómo afiliarse al programa Global Entry tras el ingreso oficial de Costa Rica

Global Entry permite un ingreso acelerado a viajeros afiliados con quioscos biométricos y menos tiempo en filas. Conozca su trámite y requisitos

Por Juan Fernando Lara Salas
(FILES) People wait in a security checkpoint line at George Bush Intercontinental Airport in Houston, Texas, on November 4, 2025. The US government shutdown became the longest ever on November 5, 2025, topping the 35-day record set during Donald Trump's first term, as his administration warned of holiday air travel chaos and threatened Americans' benefits in a bid to force a resolution. (Photo by Mark Felix / AFP)
Global Entry agiliza el ingreso a Estados Unidos para viajeros preaprobados, quienes pasan controles migratorios en minutos mediante verificación biométrica (imagen ilustrativa del aeropuerto de Houston en Texas). Fotografía: (MARK FELIX/AFP)







Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

