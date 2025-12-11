Cómo afiliarse al programa Global Entry tras el ingreso oficial de Costa Rica

Global Entry agiliza el ingreso a Estados Unidos para viajeros preaprobados, quienes pasan controles migratorios en minutos mediante verificación biométrica (imagen ilustrativa del aeropuerto de Houston en Texas). Fotografía:

Desde el 8 de diciembre, Costa Rica forma parte del programa Global Entry, un sistema del Gobierno de Estados Unidos que agiliza el ingreso y el tránsito de viajeros en ese país mediante controles automatizados en 85 aeropuertos estadounidenses y en terminales de otras naciones.

Con este acuerdo, los costarricenses pueden acceder a filas especiales que reducen tiempos de espera. Eso sí, los estándares de seguridad fronteriza seguirán invariables en los aeropuertos de entrada para los visitantes nacionales.

Global Entry permite que viajeros previamente evaluados y aprobados ingresen a Estados Unidos mediante quioscos y carriles automatizados.

El sistema verifica datos biométricos, reduce la interacción con oficiales migratorios y agiliza el proceso de llegada y conexión a otros vuelos.

Además, la membresía otorga acceso al llamado TSA PreCheck, un sistema que agiliza los controles de seguridad en vuelos domésticos dentro de aeropuertos participantes en Estados Unidos.

La membresía se mantiene por cinco años y puede renovarse desde 364 días antes de su vencimiento.

Cualquier ciudadano costarricense con pasaporte vigente y visa estadounidense válida puede iniciar la solicitud. Los menores de 18 años pueden inscribirse sin pagar la tarifa si lo hacen junto con un adulto.

La adhesión de Costa Rica se anunció en junio, cuando la Dirección General de Migración y Extranjería afinaba los últimos detalles técnicos para incorporarse a la lista de 20 países que forman parte del programa.

Paso a paso: así es el proceso de afiliación

El trámite se realiza en el sitio del programa Trusted Traveler Programs (TTP). Estos son los pasos:

1. Llenar la solicitud en línea y pagar la tarifa. La persona debe completar el formulario en el portal del TTP y pagar una tarifa no reembolsable de $120. Se debe incluir: historial de viajes, historial laboral, direcciones anteriores e información del pasaporte.

El sistema genera un recibo y habilita el siguiente paso.

2. Descargar y firmar el formulario de consentimiento de Costa Rica. Este documento es obligatorio. Debe enviarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la solicitud, o el sistema cancelará automáticamente el trámite, sin reembolso.

Existen dos versiones: una para adultos y otra para menores de edad, que debe ser firmada por el padre, madre o tutor legal.

Opciones para entregarlo:

a) Firma digital (preferida): La persona firma digitalmente el documento y lo envía por correo a globalentry@migracion.go.cr dentro de los 10 días hábiles.

b) Firma manuscrita: Puede entregarse de dos formas:

Firmada presencialmente en la recepción de la Dirección General de Migración y Extranjería, ante un funcionario público.

Firmada ante abogado, autenticada con timbres legales y entregada en la misma recepción.

El incumplimiento del plazo anula la solicitud.

3. Revisión estadounidense y condición preliminar. El estatus podrá verse en el panel del TTP con tres posibles estados: pendiente, aprobación condicional o rechazo. Según autoridades estadounidenses, el 80% de las solicitudes avanzan a la aprobación condicional en unas dos semanas, aunque otros casos pueden tomar meses.

4. Programar entrevista o usar Enrollment on Arrival. Si la solicitud recibe aprobación condicional, la persona debe completar una entrevista con un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

De nuevo, hay dos opciones: una entrevista programada en un centro de afiliación de Global Entry o el llamado Enrollment on Arrival (EoA), disponible al ingresar a Estados Unidos desde el extranjero, sin cita previa.

Para cualquiera de las dos opciones de entrevista se debe presentar el pasaporte e identificación con dirección de residencia actual.

Durante la cita de entrevista, un oficial de CBP hará preguntas y tomará huellas y fotografía.

5. Aprobación final e inicio inmediato del beneficio. Una vez aprobada la solicitud, la membresía queda activa de inmediato.

La persona ahora inscrita recibe un Known Traveler Number (KTN) o Número de Viajero Conocido. La tarjeta física de Global Entry llega por correo entre 7 días y 8 semanas después.

Para usar TSA PreCheck®, el viajero solo debe ingresar su KTN al comprar el tiquete aéreo.

Sin embargo, la afiliación al programa también implica observar una serie de requisitos para su uso como miembro.

En primer lugar, contar con pasaporte y visa válida siempre, mantener actualizada la información del pasaporte en el panel del TTP y reportar cambios de visa o de nombre de manera personal en un centro de inscripción de Global Entry; para lo cual no se requiere cita.