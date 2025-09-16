‘Estaba harto’: fiscal revela mensajes de Tyler Robinson sobre Charlie Kirk

(Vía La Nación (Argentina) y AFP/Vía La Nación (Argentina) y AFP)

Provo, Estados Unidos. - Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk, le habría dicho a un compañero de cuarto que estaba “harto del odio” del influencer e importante aliado de Donald Trump, dijo un fiscal este martes.

LEA MÁS: Fiscal pedirá pena de muerte para el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

“¿Por qué lo hice?”, dijo el fiscal de Utah Jeff Gray leyendo un intercambio de mensajes entre Robinson y su compañero de apartamento. “Estaba harto de su odio. Hay odio que no puede negociarse”, agregó Gray citando a Robinson.

Este martes, la Fiscalía de Utah acusó al sospechoso de homicidio agravado y el fiscal Jeff Gray anunció que buscará la pena de muerte.

Kirk, de 31 años y un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió baleado el 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Robinson, de 22 años, habría usado un rifle con mira telescópica para dispararle en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

Noticia en desarrollo