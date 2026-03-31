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Esta es la situación de la guerra en Irán tras un mes de bombardeos

Explosiones trastornan vida diaria en Teherán, mientras Trump redobla presión contra aliados por el Estrecho de Ormuz.

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Por AFP
Viajeros pasan junto a un vehículo de las fuerzas de seguridad iraníes estacionado bajo una pancarta en honor al líder supremo iraní fallecido, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán el 31 de marzo de 2026.
Viajeros pasan junto a un vehículo de las fuerzas de seguridad iraníes estacionado bajo una pancarta en honor al líder supremo iraní fallecido, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán el 31 de marzo de 2026. (ATTA KENARE/AFP)







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