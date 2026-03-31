Esta es la situación de la guerra en Irán tras un mes de bombardeos

Viajeros pasan junto a un vehículo de las fuerzas de seguridad iraníes estacionado bajo una pancarta en honor al líder supremo iraní fallecido, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán el 31 de marzo de 2026.

Teherán, Irán. Ataques de Estados Unidos e Israel golpearon este martes instalaciones militares, dañaron un lugar de culto y provocaron cortes de energía en Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir sus centrales energéticas.

A pesar de las gestiones diplomáticas, la guerra en Oriente Medio no muestra señales de distensión tras más de un mes de hostilidades que perjudicaron la economía mundial y dejaron miles de muertos.

Los próximos días serán “decisivos”, afirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien aseguró que las negociaciones con Irán “están ganando fuerza”.

En el terreno los ataques continúan.

Imágenes de video verificadas por la AFP mostraron al menos dos explosiones de gran intensidad y columnas de humo en Isfahán, en el centro de Irán.

Medios estatales informaron que la Gran Huseiniya, un centro religioso chiita, sufrió daños en Zanján, en el noroeste, donde murieron cuatro personas.

La agencia Fars informó de “varias explosiones” y cortes de electricidad “en algunas zonas” de Teherán.

La agencia Tasnim, por su parte, mencionó explosiones en el este y el oeste de la capital, así como interrupciones en el suministro eléctrico.

Habitantes de Teherán han comentado recientemente a la AFP que se aferran a la rutina presos de la angustia por los bombardeos constantes.

“Estos días, me quedo casi siempre en casa y solo salgo si es absolutamente necesario”, aseguró Shahrzad, una ama de casa de 39 años.

“A veces me doy cuenta de que estoy llorando en medio de todo esto. Extraño los días normales”, lamentó.

Abrir Ormuz “de inmediato”

Los mensajes desde la Casa Blanca sobre un posible fin del conflicto bélico son ambiguos.

Según el diario Wall Street Journal, Trump dijo a sus asesores que optará por la vía diplomática en lugar de la militar para lograr la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Ante la opinión pública, sin embargo, Trump amenazó a Irán con atacar sus instalaciones energéticas si las negociaciones no llegan a buen puerto “rápidamente” y si no desbloquea “de inmediato” ese estrecho, por donde transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

Personas compran en el Gran Bazar de Teherán el 30 de marzo de 2026. (ATTA KENARE/AFP)

Mencionó como objetivos la isla de Jark, que alberga la mayor terminal petrolera iraní y contra la que no descartó una operación terrestre, pero también sus estaciones eléctricas, pozos de petróleo y “quizás todas las plantas desalinizadoras”.

Precisamente, los medios iraníes informaron que una de esas instalaciones desalinizadoras en la isla de Qeshm, en Ormuz, quedó fuera de servicio a causa de un ataque.

Según el gobierno iraní los ataques alcanzaron asimismo una empresa farmacéutica que fabrica medicamentos contra el cáncer y anestésicos.

Represalias en el Golfo y Jerusalén

En medio del asedio contra su territorio, Irán siguió disparando durante la noche, especialmente contra los “agresores enemigos” en el Golfo.

Un periodista de la AFP escuchó al menos 10 explosiones sobre Jerusalén, tras una alerta por misiles iraníes emitida por el ejército israelí.

En Dubái periodistas de la AFP escucharon explosiones.

En Dubái cuatro personas resultaron heridas por la caída de escombros de cohetes durante una interceptación de la defensa aérea, mientras que un petrolero con bandera kuwaití fue alcanzado por un ataque de un dron cerca del puerto.

Una periodista de la AFP también escuchó explosiones en Riad. Arabia Saudita afirmó haber repelido ocho misiles balísticos y reportó dos heridos tras derribar de un dron.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, amenazaron además con atacar a empresas estadounidenses en Oriente Medio en caso de “asesinato” de más altos cargos iraníes.

Una bola de fuego se eleva desde el lugar de un ataque israelí que alcanzó un edificio adyacente a la autopista que conduce al aeropuerto internacional de Beirut el 31 de marzo de 2026. (FADEL ITANI/AFP)

“Incidentes gravísimos”

En caso de que fracase la diplomacia, Trump prevé pedir a sus aliados de Europa y del Golfo que fuercen la reapertura del estrecho de Ormuz, dijeron funcionarios estadounidenses al diario.

Pero en contra de las exigencias del republicano, una comisión parlamentaria iraní aprobó un proyecto para imponer peaje a los buques que transiten por el estrecho y prohibió el paso a Estados Unidos e Israel, según la prensa estatal.

La guerra ha arrastrado a otros países de Oriente Medio, entre ellos Líbano, después de que el grupo islamista Hezbolá atacara a Israel en solidaridad con Irán a principios de marzo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que su país prevé ocupar una parte del sur del Líbano una vez terminada la guerra.

En Nueva York, la ONU celebrará el martes una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad tras los “incidentes gravísimos” en los que murieron tres cascos azules indonesios de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (Finul).

Una fuente de seguridad de la ONU declaró a la AFP que el casco azul indonesio fallecido el domingo fue víctima de fuego israelí.