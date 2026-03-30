El Mundo

Trump proclama un ‘cambio de régimen’ en Irán y vaticina el fin de la guerra

Mandatario asegura que muerte de altos jerarcas iraníes es un relevo de mando y anticipa la reapertura del estrecho de Ormuz

EscucharEscuchar
Por AFP
Manifestantes ondean banderas iraníes de la época de la Revolución Islámica de 1979 y portan imágenes de Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, mientras marchaban cerca del Capitolio de los Estados Unidos durante una concentración en apoyo a la lucha de los iraníes por la libertad, en Washington, D.C., este 29 de marzo.
Manifestantes ondean banderas iraníes de la época de la Revolución Islámica de 1979 y portan imágenes de Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, mientras marchaban cerca del Capitolio de los Estados Unidos durante una concentración en apoyo a la lucha de los iraníes por la libertad, en Washington, D.C., este 29 de marzo. (KEN CEDENO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald Trump IránCambio de régimen IránGuerra Oriente MedioPrecio del petróleoIránFin de guerra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.