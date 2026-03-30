Trump proclama un ‘cambio de régimen’ en Irán y vaticina el fin de la guerra

Manifestantes ondean banderas iraníes de la época de la Revolución Islámica de 1979 y portan imágenes de Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, mientras marchaban cerca del Capitolio de los Estados Unidos durante una concentración en apoyo a la lucha de los iraníes por la libertad, en Washington, D.C., este 29 de marzo.

Teherán, Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la ofensiva militar conjunta con Israel logró un “cambio de régimen” de facto en Irán.

Según el mandatario, el elevado número de líderes iraníes fallecidos en el último mes de combates permite considerar que Washington trata ahora con un grupo de interlocutores “completamente diferente”.

A bordo del Air Force One, Trump se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo inminente para detener las hostilidades.

Sus declaraciones buscaron inyectar calma en los mercados internacionales, donde el precio del petróleo superó los $100 por barril debido a la incertidumbre global.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro”, declaró el gobernante.

Además, aseguró que Teherán permitirá el tránsito de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz, un paso vital para el 20% de la producción mundial de crudo, que permanece bloqueado desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

Incertidumbre y apagones

Pese al triunfalismo de la Casa Blanca, la realidad en Teherán es distinta. La capital iraní y zonas aledañas sufrieron un apagón masivo este domingo tras nuevos ataques contra la infraestructura eléctrica.

Irán acusó formalmente a Estados Unidos de planear una ofensiva terrestre “en secreto” mientras mantiene un discurso diplomático en público.

“El enemigo envía mensajes de diálogo mientras planifica una incursión”, denunció el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Qalibaf.

Las especulaciones sobre el despliegue de tropas aumentaron tras la llegada a la región de un buque de asalto anfibio con 3.500 marines. Según informes de The Washington Post, el Pentágono contempla incursiones de fuerzas especiales en territorio iraní, aunque no una invasión a gran escala.

Mientras en Islamabad los cancilleres de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita se reunían para buscar una mediación, los bombardeos no cesaron:

Israel: Atacó una planta de producción de componentes para misiles balísticos en Teherán. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordenó además expandir la “zona de seguridad” en el Líbano para neutralizar a Hezbolá.

Atacó una planta de producción de componentes para misiles balísticos en Teherán. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordenó además expandir la “zona de seguridad” en el Líbano para neutralizar a Hezbolá. Irán: Los Guardianes de la Revolución dispararon misiles contra un complejo industrial en el sur de Israel como represalia.

Los Guardianes de la Revolución dispararon misiles contra un complejo industrial en el sur de Israel como represalia. Líbano: Los ataques israelíes suman 1.238 muertos desde el 2 de marzo. Este lunes, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FPNUL) confirmó la muerte de un casco azul tras el impacto de un proyectil en su posición.

En el mercado energético, el barril de Brent cerró en $115,89, mientras que el WTI alcanzó los $102,86, reflejando que, pese a las promesas de Trump, el mundo aún no percibe una salida clara al conflicto.



