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Trump cede ante llegada de petróleo ruso a Cuba: ‘La gente necesita calefacción’

Mandatario suaviza su postura y permite que buque atraque el martes en Matanzas con 730.000 barriles de crudo, un respiro para unos 12 días

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Por AFP
Un hombre observa los barcos en el puerto de La Habana el 28 de marzo. El martes llegará a ese país un carguero ruso con petróleo que aliviará unos días las carencias energéticas de la isla.
Un hombre observa los barcos en el puerto de La Habana el 28 de marzo. El martes llegará a ese país un carguero ruso con petróleo que aliviará unos días las carencias energéticas de la isla. (YAMIL LAGE/AFP)







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