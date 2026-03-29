El Mundo

Petrolero ruso sancionado llegará a Cuba en medio de crisis energética

El arribo de un buque ruso con petróleo ocurre mientras Cuba enfrenta escasez de combustible y presión internacional

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Por AFP
ONU advierte colapso humanitario en Cuba por falta de crudo
Cuba recibirá un petrolero ruso sancionado con crudo en medio de una severa crisis energética y tensiones con EE. UU. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







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