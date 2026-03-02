Esposa de Alí Jamenei muere por sus heridas tras bombardeo a Irán

Teherán, Irán. Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo de la revolución islámica iraní, Alí Jemenei, falleció este lunes a a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado mató a su esposo, anunciaron medios iraníes de prensa.
La mujer, de 79 años, se encontraba en estado de coma desde el ataque, apuntó la agencia noticiosa Tasnim.
Noticia en desarrollo...
