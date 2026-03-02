Esposa de Alí Jamenei muere por sus heridas tras bombardeo a Irán

La mujer, de 79 años, se encontraba en estado de coma desde el ataque, apuntó la agencia noticiosa Tasnim.

Teherán, Irán. Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo de la revolución islámica iraní, Alí Jemenei , falleció este lunes a a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado mató a su esposo, anunciaron medios iraníes de prensa.

