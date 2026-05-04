El Mundo

‘Es una burla’: Familiares reclaman a Defensoría reevaluar ley de amnistía en Venezuela

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, reportó 454 detenidos.

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Por AFP
Familiares de presos políticos participan en una protesta para exigir su liberación frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026.
Familiares de presos políticos participan en una protesta para exigir su liberación frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026. (FEDERICO PARRA/AFP)







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