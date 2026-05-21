El Mundo

Epidemia de ébola se propaga rápidamente por República Democrática del Congo

La OMS considera que el riesgo epidémico es alto a escala nacional y bajo a escala mundial.

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Por AFP
Trabajadores de salud inspeccionaron una región por un brote de ébola en la República Democrática del Congo (JOHN WESSELS/AFP)







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