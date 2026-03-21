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Entre bombas y quirófanos, médico cuenta cómo atiende a niños en la guerra: ‘Uno nunca se acostumbra’

El doctor Ghassan Abu Sittah describe la ‘carrera contrarreloj’ en el Líbano para operar a niños heridos por bombardeos. Ya hay 118 menores muertos

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Por AFP
El cirujano plástico y reconstructivo británico-palestino Ghassan Abou Sittah posa durante una sesión fotográfica en la capital libanesa, Beirut, el 19 de marzo de 2026.
El doctor Ghassan Abu Sittah describe la ‘carrera contrarreloj’ en el Líbano para operar a niños heridos por bombardeos. Ya hay 118 menores muertos. (AFP/AFP)







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