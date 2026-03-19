El Mundo

Más de 1.000 muertos en Líbano por bombardeos de Israel

Hasta 40 trabajadores de salud han muerto en ataques desde que estalló la campaña contra Hezbolá tras el ataque a Irán.

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Por AFP
Destrucción de un edificio en la ciudad de Tiro, Líbano, tras bombardeo israelí.
Destrucción de un edificio en la ciudad de Tiro, Líbano, tras bombardeo israelí. (KAWNAT HAJU/AFP)







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