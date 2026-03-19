Más de 1.000 muertos en Líbano por bombardeos de Israel

Destrucción de un edificio en la ciudad de Tiro, Líbano, tras bombardeo israelí.

Beirut, Líbano. El Ministerio de Salud de Líbano anunció este jueves que los ataques israelíes mataron a 1.001 personas desde que estalló la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hezbolá el 2 de marzo.

El ministerio indicó que el balance de víctimas mortales incluye a 79 mujeres, 118 niños y 40 trabajadores sanitarios, con otras 2.584 personas heridas. El anterior reporte del miércoles era de 968 muertos.

El partido-milicia Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra regional iniciada el 28 de febrero en torno a Irán, cuando empezó a disparar proyectiles contra Israel.

Hezbolá forma parte del llamado “eje de la resistencia” promovido por la república islámica desde los años 1980, una red de grupos armados hostil a Israel.

El Estado hebreo ha respondido con una amplia campaña de ataques aéreos en el sur y el este de Líbano y en la capital, e igualmente con operaciones terrestres “limitadas” en la parte meridional del país, un feudo histórico de Hezbolá.

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