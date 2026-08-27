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En Cisjordania, activistas israelíes son agredidos por defender a palestinos

Activistas israelíes fueron agredidos por colonos extremistas en Cisjordania mientras protegían a una familia palestina

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Por AFP

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Activistas israelíes de izquierda del grupo religioso judío Bnei Avraham (Hijos de Abraham) se reúnen para asistir a una clase de árabe en la localidad de Tarqumiyah (Tarkumiya), al noroeste de Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel.
Activistas israelíes de izquierda del grupo religioso judío Bnei Avraham (Hijos de Abraham) se reúnen para asistir a una clase de árabe en la localidad de Tarqumiyah (Tarkumiya), al noroeste de Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel. (ILIA YEFIMOVICH/AFP)







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