En Cisjordania, activistas israelíes son agredidos por defender a palestinos

Activistas israelíes de izquierda del grupo religioso judío Bnei Avraham (Hijos de Abraham) se reúnen para asistir a una clase de árabe en la localidad de Tarqumiyah (Tarkumiya), al noroeste de Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel.

Jannatah, Territorios Palestinos. Ziva Sharp lo dice alto y claro: es su fe judía lo que la motivó a ir a Cisjordania ocupada para defender a los palestinos amenazados por la actividad de colonos radicales.

El compromiso que ella y su grupo han adoptado no le ha salido gratis, ya que fueron agredidos por estos colonos, que dicen también actuar en nombre de su fe.

Ziva Sharp y otros treinta activistas conforman un grupo de israelíes que, de forma regular, acuden a Cisjordania para tratar de proteger a los palestinos víctimas de los cada vez más numerosos ataques de colonos violentos.

Los activistas son de distintas edades y orígenes sociales, y en su mayoría no tienen un perfil religioso.

El martes, al menos cinco resultaron heridos cuando fueron a ayudar a unos palestinos hostigados por colonos israelíes en el pueblo de Jannatah, cerca de Belén, al sur de Jerusalén.

Dichos colonos los echaron violentamente de la zona, lanzándoles piedras y echando mano de gas pimienta. Un periodista de AFP presente en el lugar fue herido en el mentón por un palazo que le dio un niño colono.

Ziva Sharp explica que optó por el activismo para “poner en práctica [su] compromiso con el judaísmo, que es humanista y no violento”. Y de paso, “reducir, en la medida de nuestras posibilidades, los daños que el pueblo judío inflige a los palestinos”.

“Se supone que estamos hechos a imagen de Dios, para seguir sus caminos. Los caminos de Dios son la piedad, la compasión y la justicia”.

Su movimiento se llama Bnei Abraham (los hijos de Abraham), en honor del patriarca bíblico reconocido por los tres monoteísmos.

Familiares y allegados se preparan para enterrar el cuerpo del palestino Salim Fuqaha, de 17 años, cuyo cadáver permaneció bajo custodia de las autoridades israelíes desde que fue asesinado el 16 de marzo en Cisjordania. (ZAIN JAAFAR/AFP)

Incidente en Jannatah

Los activistas se desplazaron a Jannatah para construir una valla de protección alrededor de la casa de la familia Faraj, que asegura sufrir presiones de extremistas judíos.

Un miembro de la familia palestina, Mohammed Faraj, murió en marzo durante enfrentamientos con colonos y varios de sus familiares resultaron heridos. Nadie ha sido detenido por su muerte, dijo a AFP su hermano Hassan.

Los activistas acudieron para despejar los obstáculos que impedían el acceso a la propiedad de los Faraj después de que colonos instalaran una vivienda prefabricada en terrenos privados de la familia.

A su regreso, los activistas y los periodistas que los acompañaban encontraron sus vehículos vandalizados, con los cristales rotos y los neumáticos pinchados.

Después de que algunos activistas fueran a enfrentarse verbalmente a los colonos, llegaron dos vehículos cargados de refuerzos, muchos de ellos jóvenes vestidos con sudaderas oscuras, que se lanzaron contra ellos.

Según los activistas, el puesto de avanzada de colonos, llamado Kochav Yehuda, ha sido desmantelado en 64 ocasiones por las autoridades israelíes y reconstruido cada vez, la última de ellas el lunes, es decir, la víspera del incidente.

Colonos israelíes, algunos con palos, se enfrentan con activistas de izquierda mientras soldados israelíes intervienen en un puesto de avanzada ubicado en la aldea palestina de Jannatah, ocupada por Israel, al sur de la ciudad de Belén, el 25 de agosto de 2026. (ILIA YEFIMOVICH/AFP)

“Los hijos de Abraham”

Los colonos que ocupan esas tierras pertenecen al movimiento extremista de los “Jóvenes de las Colinas”, que busca presionar a los palestinos para que abandonen sus hogares, a menudo mediante la violencia, y establecer puestos avanzados ilegales incluso según la legislación israelí, con la esperanza de que posteriormente sean legalizados y convertidos en asentamientos permanentes.

Avishai Liss, de 26 años, que creció en una comunidad sionista religiosa del norte de Israel, milita en Bnei Abraham desde hace más de un año.

“Como judío y como sionista, siento que lo que está ocurriendo hoy en Cisjordania no es judío. Y desde luego no es moral. Por eso vengo aquí, para ayudar al pueblo palestino y defender sus hogares frente a los colonos violentos”, declaró a la AFP.

Reconoció que su activismo ha tensado sus relaciones dentro de su propia comunidad, aunque considera que existen muchas maneras de vivir el judaísmo.

“Puedes ser un judío fascista, como ellos (...) y pensar que todo tu judaísmo consiste en conquistar tierras y árboles, destruir y utilizar la violencia”, afirmó.

“Mi judaísmo consiste en amar la creación que Dios creó”, añadió.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Más de 500.000 israelíes viven allí en asentamientos junto a unos tres millones de palestinos.

La violencia de colonos israelíes contra palestinos ha aumentado significativamente desde el ataque lanzado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 desde la Franja de Gaza.