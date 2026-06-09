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Empresas chinas rechazan acusaciones de nexos militares tras inclusión en lista del Pentágono

El Pentágono incluyó a Alibaba, Baidu y BYD en su lista de firmas vinculadas al ejército de Pekín. China respondió con dureza y las empresas evalúan medidas legales.

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Por AFP
Lote de vehículos eléctricos chinos almacenados en fábrica de China, carros eléctricos chinos
Lote de vehículos eléctricos chinos almacenados en fábrica de China, carros eléctricos chinos (Shutterstock/Shutterstock)







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