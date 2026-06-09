Empresas chinas rechazan acusaciones de nexos militares tras inclusión en lista del Pentágono

Beijing, China. China instó este martes a Estados Unidos a “dejar de reprimir” a las empresas chinas después de que el Pentágono publicara una lista de compañías que, según él, trabajan con el ejército chino.

El listado publicado el lunes incluye, entre otros, al gigante del comercio electrónico Alibaba, el proveedor de motores de búsqueda Baidu y el fabricante de vehículos eléctricos BYD.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer las designaciones pocas semanas después de que el presidente Donald Trump se reuniera con el líder chino Xi Jinping en Pekín, mientras ambas partes buscan mantener la estabilidad en sus relaciones bilaterales.

La actualización del Pentágono llega meses después de que este difundiera -y luego retirara- una versión anterior de la lista sin dar explicaciones. La nueva lista es en gran medida similar a la versión publicada brevemente en febrero.

Entre las 80 empresas afectadas figuran algunos de los principales gigantes tecnológicos de China, involucrados en la carrera de la inteligencia artificial, como Alibaba, Baidu y Tencent.

Dos fabricantes de procesadores de memoria fueron reincorporados a la lista negra después de haber sido retirados en ese momento: ChangXin Memory Technologies y Yangtze Memory Technologies.

“Una advertencia”

“Esta lista actualizada de empresas militares chinas es una advertencia para las empresas estadounidenses, todos los niveles de gobierno y el pueblo estadounidense”, dijo el representante John Moolenaar, presidente republicano del Comité Selecto de la Cámara sobre China.

En un comunicado instó a las empresas estadounidenses a “dejar de hacer negocios con estas amenazas para nuestra seguridad nacional” o arriesgarse a “facilitar el ascenso militar de China”.

La respuesta de Pekín no tardó.

“Represión de empresas chinas”

“China se ha opuesto de forma firme a la generalización, por parte de Estados Unidos, del concepto de seguridad nacional (...) y su poco juiciosa represión de las empresas chinas”, dijo en rueda de prensa Lin Jian, un portavoz de la cancillería china.

El portavoz urgió a Washington a “corregir sus prácticas equivocadas”.

“China tomará las medidas necesarias para defender vigorosamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”, declaró.

Esta lista pone de manifiesto la rivalidad estratégica y tecnológica global entre las dos potencias.

Baidu rechazó su inclusión en la lista mediante un comunicado en redes sociales chinas, calificando las acusaciones de “completamente infundadas”.

“La afirmación de que Baidu es una empresa militar carece por completo de fundamento. No dudaremos en emplear todos los recursos a nuestro alcance para lograr que la compañía sea retirada de la lista”, dijo un portavoz.

Alibaba calificó su incorporación en la lista como “un error” y amenazó con emprender acciones legales.

“Alibaba Group no es una empresa militar china ni forma parte de ninguna estrategia de fusión militar‑civil”, señaló la empresa en un comunicado.

Como BYD “no es una empresa militar china ni un contribuyente a la base industrial de defensa china” su inclusión en la lista “es injustificada”, estimó por su parte la compañía en una nota.

La fusión civico-militar es una estrategia que busca eliminar las barreras entre el sector civil y el complejo militar-industrial.

Alibaba y BYD aseguraron que su presencia en la lista no conlleva sanciones, no tendrá ningún impacto en sus actividades y no prohíbe a nadie tratar con ellos, excepto al departamento de Defensa de Estados Unidos.

Trump invitó a Xi a realizar una visita a Washington en septiembre. Pero la lista podría avivar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo.