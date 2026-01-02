BYD lidera el mercado de vehículos eléctricos tras la caída en ventas de Tesla en 2025

Tesla se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos.

Tesla comunicó este viernes 2 de enero ventas inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre de 2025, cediendo su posición como la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales al gigante automotriz chino BYD.

La compañía estadounidense, propiedad del magnate Elon Musk, registró 418.227 entregas en los últimos tres meses del año, lo que eleva su cifra de ventas anuales a alrededor de 1,64 millones de vehículos eléctricos.

El jueves, BYD informó haber vendido 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025.

Según el consenso de FactSet, los analistas preveían que las ventas de Tesla en el último trimestre se desaceleraran menos, hasta unas 449.000 unidades.

Los expertos del sector han señalado que la demanda de vehículos eléctricos tardará en estabilizarse en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal de $7.500 a finales de setiembre de 2025.

Antes de esa medida, Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo político de Musk al presidente Donald Trump y a otros políticos de extrema derecha.

El jueves, BYD, con sede en Shenzhen y que también produce automóviles híbridos, anunció ventas récord de vehículos eléctricos durante el año pasado.