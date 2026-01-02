Economía

BYD lidera el mercado de vehículos eléctricos tras la caída en ventas de Tesla en 2025

BYD informó haber vendido 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025

Por AFP
Tesla se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos. (CHANAKARN LAOSARAKHAM SERGEI GAPON/AFP)







TeslaBYDVehículos eléctricos
