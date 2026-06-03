China defiende sus subsidios a empresas tras informe de la OCDE que alega ventajas injustas

China salió al paso de las críticas de la OCDE y negó que el crecimiento de sus empresas se sustente en ayudas estatales.

Pekín. China rechazó este miércoles que la fortaleza de sus empresas se deba a los generosos subsidios estatales, en respuesta a un informe de la OCDE que sostiene que estas ayudas dan al gigante asiático una ventaja injusta.

Potencia manufacturera y exportadora, la segunda economía mundial brinda un amplio apoyo gubernamental a las compañías locales.

Según críticos, esto perjudica la competencia leal en los mercados.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló el lunes que las empresas chinas de 15 sectores industriales clave recibieron muchísimo más apoyo estatal que sus competidores internacionales entre 2005 y 2024.

Consultada el miércoles sobre el informe, la portavoz de la cancillería china, Mao Ning, sostuvo que “las ventajas competitivas de las empresas chinas no son el resultado de los subsidios, sino de una competencia altamente orientada al mercado” así como a “la innovación tecnológica continua”.

La OCDE estima que casi el 60% de las ganancias de cuota de mercado mundial de las empresas chinas durante el periodo 2005-2024 “pueden explicarse por las ayudas públicas recibidas”.

Eso no significa que las empresas chinas sean mejores que sus competidoras estadounidenses o europeas, sino que tienen un enorme apoyo público, según el informe.

Las ayudas se otorgan mediante subvenciones directas, exenciones fiscales y también préstamos con tipos de interés muy ventajosos, “generalmente concedidos por instituciones financieras públicas”, explicó una experta de la OCDE.

No obstante, Mao sostuvo que los subsidios son una herramienta “de uso común”.