Economía

China defiende sus subsidios a empresas tras informe de la OCDE que alega ventajas injustas

El gobierno chino defendió su modelo económico tras un informe de la OCDE que atribuye a los subsidios estatales una ventaja significativa de sus empresas frente a competidores de Estados Unidos y Europa

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Por AFP
China
China salió al paso de las críticas de la OCDE y negó que el crecimiento de sus empresas se sustente en ayudas estatales. (Shutterstock/Shutterstock)







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