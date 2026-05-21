El Mundo

Ella será la primera mujer en dirigir el Canal de Panamá

La nueva administradora fue designada por la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá y anunciada por el mandatario panameño, José Raúl Mulino.

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Por AFP
Ilya Espinon de Marotta, una experta ingeniera, se convirtió en la primera mujer que dirigirá el canal del Panamá
Ilya Espinon de Marotta, una experta ingeniera, se convirtió en la primera mujer que dirigirá el canal del Panamá (Javier Conte/Wikipedia)







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