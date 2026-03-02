Canal de Panamá en alerta ante impacto de la guerra en Oriente Medio

La Autoridad del Canal de Panamá afirmó que sigue de cerca la evolución del comercio marítimo internacional tras la escalada bélica en Oriente Medio

Ciudad de Panamá, Panamá. El canal de Panamá dijo este lunes que “monitorea” la evolución del comercio marítimo tras la guerra desatada en Oriente Medio por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) consideró, no obstante, “prematuro” anticipar posibles consecuencias en el tránsito de buques por la vía interoceánica, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

El canal “monitorea de manera permanente la evolución del comercio marítimo internacional y las dinámicas que puedan influir en sus flujos”, señaló la ACP.

La ruta, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón.

“El Canal de Panamá continúa operando de forma segura, eficiente y confiable” y brinda “un servicio continuo y sin interrupciones a la comunidad marítima mundial”, indicó la ACP.

La operación militar estadounidense-israelí contra Irán y las represalias de Teherán están perturbando el tráfico marítimo mundial, principalmente el de los petroleros.

La danesa Maersk y la francesa CMA CGM han congelado los pasos por el estrecho de Ormuz, pero también los cruces por el canal de Suez (entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo).

Sus buques de carga deben ahora rodear África para llegar a Europa desde Oriente Medio y Asia, un envío de varias millas de kilómetros y varios días.