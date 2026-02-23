Panamá asume el control de los puertos puertos de entrada del Canal tras fallo judicial

Esta vista aérea muestra el Puerto de Balboa en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá. Las autoridades panameñas tomaron este lunes el control de dos puertos del canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, informó una fuente oficial.

Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico -en ambas entradas de la vía-, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia panameña en enero pasado.

'La Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de sus puertos y garantiza la continuidad de la operación’, anunció en rueda de prensa Max Flórez, director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares del organismo oficial.

La medida se formalizó mediante un decreto, horas después de que la publicación del fallo de la Corte en el diario oficial, último trámite para que quedara en firme.

El ‘decreto de ocupación’ dará paso a un período de transición de 18 meses, añadió Flórez. Durante ese tiempo, los puertos serán operados por otras dos empresas hasta ser adjudicados mediante una nueva licitación.

‘Vamos a definir el modelo (...) de licitación internacional’ para contar con operadores a largo plazo, señaló en la misma conferencia Alberto Alemán Zubieta, encargado de la transición.

La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que ‘no habrá despidos’ en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.