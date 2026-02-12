Economía

Crece el conflicto por los puertos del canal de Panamá: Hutchison amenaza a Maersk

La disputa por los puertos estratégicos del Canal de Panamá escala a un conflicto legal internacional, luego de que CK Hutchison amenazara con demandar a Maersk si asume la operación tras la anulación de su concesión.

Por Gustavo Ortega Campos
Vista aérea del canal de Panamá con barcos transitando por las esclusas, rodeado de vegetación y áreas de operación logística.
La empresa Hutchison adviertió que podría paralizar la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá si Maersk toma el control sin su consentimiento, en medio de la creciente tensión entre Washington y Pekín. (AFP)







