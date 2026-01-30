Economía

Panamá negocia con Maersk operación de puertos del canal tras anular contrato a firma hongkonesa

Panamá confirmó conversaciones con Maersk para garantizar la continuidad portuaria, tras declarar inconstitucional la concesión otorgada a CK Hutchison.

Por AFP
Buques transitan en el Canal de Panamá.
Dos buques de carga entran en las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. El gobierno panameño abrió conversaciones con Maersk para que asuma de forma temporal dos puertos estratégicos del Canal, tras la anulación judicial de la concesión a la firma hongkonesa CK Hutchison. (MARTIN BERNETTI/AFP)







Canal de PanamáPanamáMaerskHong Kong
