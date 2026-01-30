El Mundo

Panamá anula concesión a firma de Hong Kong en el canal y China promete proteger a sus empresas

Corte Suprema declaró inconstitucional contrato que permitía operación desde 1997; firma y Pekín rechazaron el fallo en medio de tensiones

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta vista aérea muestra el Puerto de Balboa en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el pasado 6 de octubre de 2025.
Esta vista aérea muestra el Puerto de Balboa en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el pasado 6 de octubre de 2025. (MARTIN BERNETTI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Canal de PanamáPanamá anula concesión portuariaChinaEstados UnidosCK HutchisonPanama Ports Company (PPC)Hong Kong
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.