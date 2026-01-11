El Mundo

Estados Unidos y Panamá refuerzan la seguridad del Canal con entrenamiento militar conjunto

En el ejercicio que se inaugura el lunes participarán 61 unidades especializadas, junto a 50 infantes de la Marina estadounidense.

Por AFP
El Canal de Panamá seguirá bajo control nacional mientras Panamá y Estados Unidos normalizan sus relaciones tras tensiones recientes.
