El Mundo

Presidente de Panamá da por superada la crisis con Estados Unidos por el Canal

Tras meses de tensiones por la presunta influencia china en el Canal, el presidente de Panamá afirma que su país y Estados Unidos normalizan sus relaciones y refuerzan la cooperación bilateral.

EscucharEscuchar
Por AFP







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PanamáEstados UnidosCanal de Panamá
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.